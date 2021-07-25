Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Irak uyruklu 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Irak uyruklu 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir parkta 2 kişinin pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Irak uyruklu Ali Hasan Albood Al E. (37) ile Sabar J'nin (39) pitbull cinsi köpek tarafından ısırılarak yaralandığını belirledi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan köpeğin sahibi Murat A'yı aynı mahalledeki adresinde gözaltına aldı.

Köpek ise Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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