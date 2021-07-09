Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2 ölü

Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2 ölü Amca, yeğen gölde boğularak öldü Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gölet kenarına piknik yapmak için giden ailenin günü faciayla son bulurken, göle düşen amca yeğen boğularak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da piknik faciası: 2 ölü

Amca, yeğen gölde boğularak öldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gölet kenarına piknik yapmak için giden ailenin günü faciayla son bulurken, göle düşen amca yeğen boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Çay ilçesine bağlı Karamık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akın ailesi piknik yapmak için gölet kenarına gitti. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Maviye Akın gölete düştü. Yeğeninin sudan çıkamadığını ve boğulduğunu gören amca Uğur Akın ise onu kurtarmak için arkasıdna göle girdi. Ancak amca yeğen göl suyundan boğuldu. Diğer aile üyelerinin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, boğularak suda kaybolan amca ve yeğenin cansız bedenlerini çıkarmak için bölgeye dalgıç istedi. Bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas