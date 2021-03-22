Afyonkarahisar'da pikabın altına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Afyonkarahisar'da pikabın altına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

22.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:47
Afyonkarahisar'da pikabın altına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sahibinin elinden kaçarak pikabın altına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sahibinin elinden kaçarak pikabın altına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ece Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Figen Çetinkaya'nın elinden kaçan kedi, yol kenarında park halindeki bir pikabın altına girdi.

Bir süre kedisini aracın altından çıkarmaya çalışan kadın, başaramayınca Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, pikabın altına girerek yaklaşık 30 dakikada kediyi sıkıştığı tekerlek aks bölümünden çıkardı.

Çetinkaya, kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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