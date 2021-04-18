Afyonkarahisar'da pencereden düşen yaşlı kadın öldü
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Afyonkarahisar'da pencereden düşen yaşlı kadın öldü

Afyonkarahisar'da pencereden düşen yaşlı kadın öldü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da birinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı kadın öldü.

Afyonkarahisar'da birinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında oturan Güler Teke (79), henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden beton zemine düşerek yaralandı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Teke, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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