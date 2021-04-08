Afyonkarahisar'da park halindeki tıra çekicinin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde park halindeki tıra, çekicinin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde park halindeki tıra, çekicinin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İbrahim Ethem Atabey (40) yönetimindeki 45 R 3474 plakalı çekici, Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında Faruk İçen (47) yönetimindeki park halindeki 42 BCJ 12 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, iki aracın da sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Durumları iyi sürücüler ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz