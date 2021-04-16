Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonetten sızan kan panik yarattı
Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonetten yola sızan kanı gören vatandaşlar panik yaşadı.
Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonetten yola sızan kanı gören vatandaşlar panik yaşadı.
Erenler Mahallesinde park halindeki 34 LB 8748 plakalı kamyonetten sızan kanı gören vatandaşlar, durumu ihbar etti.
Harekete geçen polis ekipleri, olay yerine gelerek kamyonetin çevresinde inceleme yaptı.
Araç sahibi H.Y'ye telefonla ulaşan polis ekipleri, kamyonetin yanına gelmesini istedi.
Kısa sürede aracın yanına gelen H.Y, polis ekiplerine kamyonette İstanbul ve Sakarya'dan yüklediği sakadat ürünlerinin bulunduğunu, kentteki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) köpek maması fabrikasına teslim edeceğini beyan etti.
Evrakları kontrol edilen H.Y'ye Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ekipleri, çevre kirliliğinden dolayı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguladı.
Kamyonetin bölgeden kaldırılmasının ardından yoldaki kanlar temizlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer