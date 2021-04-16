Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonetten sızan kan panik yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonetten sızan kan panik yarattı

Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonetten sızan kan panik yarattı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonetten yola sızan kanı gören vatandaşlar panik yaşadı.

Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonetten yola sızan kanı gören vatandaşlar panik yaşadı.

Erenler Mahallesinde park halindeki 34 LB 8748 plakalı kamyonetten sızan kanı gören vatandaşlar, durumu ihbar etti.

Harekete geçen polis ekipleri, olay yerine gelerek kamyonetin çevresinde inceleme yaptı.

Araç sahibi H.Y'ye telefonla ulaşan polis ekipleri, kamyonetin yanına gelmesini istedi.

Kısa sürede aracın yanına gelen H.Y, polis ekiplerine kamyonette İstanbul ve Sakarya'dan yüklediği sakadat ürünlerinin bulunduğunu, kentteki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) köpek maması fabrikasına teslim edeceğini beyan etti.

Evrakları kontrol edilen H.Y'ye Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ekipleri, çevre kirliliğinden dolayı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguladı.

Kamyonetin bölgeden kaldırılmasının ardından yoldaki kanlar temizlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Hande Erçel Demet Akalın
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonetten sızan kan panik yarattı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:42:20. #1.14#

title