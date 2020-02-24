Afyonkarahisar'da park halindeki hafif ticari araç yandı

24.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:24

Afyonkarahisar'da park halindeyken yanan hafif ticari aracı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İmaret Cami arkasındaki park halindeki 03 UE 888 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA