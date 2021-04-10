Afyonkarahisar'da pandemi döneminde en çok ziyaret edilen yer burası oldu
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Afyonkarahisar'da pandemi döneminde en çok ziyaret edilen yer burası oldu

İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da pandemi döneminde en çok ziyaret edilen yer burası oldu Mevlana'nın torunu Sultan Divani'nin yaptırdığı Mevlevihane ziyaretçi akınına uğruyor Pandemi döneminde Afyonkarahisar Mevlevi Müzesi binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, 2020 içerisinde kentin en çok ziyaret edilen...

Afyonkarahisar'da pandemi döneminde en çok ziyaret edilen yer burası oldu

Mevlana'nın torunu Sultan Divani'nin yaptırdığı Mevlevihane ziyaretçi akınına uğruyor

AFYONKARAHİSAR - Pandemi döneminde Afyonkarahisar Mevlevi Müzesi binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, 2020 içerisinde kentin en çok ziyaret edilen mekanı Mevlana'nın torunu Sultan Divani'nin yaptırdığı Mevlevihane oldu.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 7. kuşak torunlarından Sultan Divani Hz.'lerinin türbesinin bulunduğu Afyonkarahisar Mevlevi müzesi her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Geçtiğimiz pandemi döneminde ziyaretçi sayısında azalış gösteren Mevlevi Hane'yi genellikle bu günlerde aileler ziyaret ediyor.

Mevlevi Müzesi Müdürü Hasan Özpınar, Afyonkarahisar Mevlevi Müzesinin geride bıraktığımız 2020 yılı içerisinde yine binlerce ziyaretçi sayısına ulaştığını anlattı. Özpınar, "Özellikle ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi sebebiyle ziyaretçi sayımız her ne kadar eskiye nazaran azalmış olsa da yine de pek çok kişiye eriştik. Tabi eskiden ziyaretçi profili guruplar vardı, okullardan oluyordu, üniversite öğrencileri gibi. Haliyle ziyaretçi profili ailelere döndü. Özellikle yine son 2-3 aydır hafta sonu yine ilimizde kalan yabancı turistler, Rus turistler ziyaret ediyorlar. Yine de Afyonkarahisar'ın en çok ziyaret edilen mekanı Afyonkarahisar Mevlevi Hanesi. Pek çok bölümüyle ziyaretçilerini bekliyor. Mutfak dediğimiz bölümler, bunun yanı sıra derviş odaları, semahane, türbe bölümleri yurdun pek çok bölümünden ziyaretçiyi ilimize çekmeye devam ediyor" diye konuştu.

Mevlevihane herkesin dikkatini çekiyor"

Mevlevi büyüklerinden Sultan Divani'nin türbesinin bu Mevlevihanede olduğunu da aktaran Özpınar, "Afyon Mevlevi Hanesi tarihte 1296 yılından bugüne halen daha ayakta. 1902 yangını sonrası yeniden inşa edilmiş ve bugünkü halini de bu yangından sonraki dönemde almış. Baktığınız zaman içeride pek çok Mevlevi büyüğüne ait başta Hz. Mevlana'nın 7. kuşak torunu Sultan Divani Hz. olmak üzere pek çok Mevlevi büyüğünün mezarları, türbeleri mevcut. Bu yönüyle birçok kişinin ilgisini, dikkatini çekiyor. İnşallah bu salgın dönemini atlattıktan sonra yine gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok misafirimizin Afyonkarahisar'a geleceğini, Mevlevi Haneyi görüp gezmek isteyeceklerine inanıyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'da pandemi döneminde en çok ziyaret edilen yer burası oldu
Afyonkarahisar'da pandemi döneminde en çok ziyaret edilen yer burası oldu
Afyonkarahisar'da pandemi döneminde en çok ziyaret edilen yer burası oldu
Afyonkarahisar'da pandemi döneminde en çok ziyaret edilen yer burası oldu
Afyonkarahisar'da pandemi döneminde en çok ziyaret edilen yer burası oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

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