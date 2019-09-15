Afyonkarahisar'da pancar alımları başladı

15.09.2019 15:32

Afyonkarahisar'da Doğuş Afyon Şeker Fabrikası tarafından pancar alımları düzenlenen törenle başladı. 925 bin ton pancar alımı gerçekleştirilecek.

Şeker Fabrikasında düzenlenen törende konuşan Doğuş Çay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Doğuş Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Alparslan Karakan, şeker fabrikasına 60 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Doğuş Çay olarak Karadeniz'de 50 bin müstahsile ulaştıklarını belirten Karakan, şunları kaydetti:

"Biz gerçekten çiftçi dostuyuz. Rize'de bu yıl 170 bin ton yaş çay alacağız. Önümüzdeki sene de 300 bin ton yaş çay yaprağı almayı planlıyoruz. Türkiye'nin en iyi çayını üretiyoruz. Rize'de yaptığımız yatırım 72 milyon lira. Çayı ilk kez vakumla alan istemi kurduk. Çayı çekmek çok büyük sorundu. Gürcü işçilerle yapıyorduk bu işi. Artık kendi yerli işçilerle yapıyoruz bu işi. Burada da çok büyük yatırımlar yaptık. Burada günde yaklaşık 80 ton sıvı kayıt kullanılıyordu, bunu 7 tona düşürdük. 650 ton kömür yakıyorduk, 450 tona düşürdük. Çiftçimizden aynı tonda pancar alacağız. Hatta 30 ton daha fazla şeker çıkaracağız. Biz buranın bekçisiyiz. Çiftçi olmazsa bu fabrikanın bir önemi yok. Biz üretime önem vereceğiz."

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar ise geçen yıl özelleştirmeden dolayı bazı sıkıntıların yaşandığını ve bu sene bunların aşıldığını dile getirdi.

Acar, Fabrikanın çiftçileri ve pancar üreticisini rahatlatacak adımları attığını belirterek, "Pancar alımlarında il müdürlüğü olarak denetimlerimizi sürdüreceğiz. Her türlü sıkıntıyı bize bildirmeniz, sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. Bakanlığımızın açıkladığı alım fiyatları beklenen üstünde oldu. Tonda 300 lira gibi bir fiyat açıklandı ve çiftçimiz açısından iyi bir rakam. Bu yılın kampanya döneminin pancar üreticisi için bereketli geçmesini diliyorum." dedi.

Afyonkarahisar Pancar Kooperatifi Başkanı Abdil Tıkır, 2018 yılında çok kötü bir kampanya dönemi yaşadıklarını ifade ederek, bu yılın iyi bir kampanya dönemi olmasını umut ettiklerini kaydetti.

Doğuş Afyon Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Ünlü, bu yıl yapılan 60 milyonluk yatırım ile pancar üreticisinden 925 bin ton pancar alımı yapılacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek dualar edildi. İlk kamyon kantara çekilerek önünde kurdele kesimi yapıldı.

Kaynak: AA