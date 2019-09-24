Afyonkarahisar'da palet imalathanesinde yangın

24.09.2019 16:46

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki bir palet imalathanesinde çıkan ve çevresindeki iş yerlerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde bir palet imalathanesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, atölyenin çevresindeki dükkanların çatısına da sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, palet imalathanesi ile çevresindeki 5 iş yeri büyük çapta zarar gördü.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA