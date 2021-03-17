Afyonkarahisar'da özel eğitim alan öğrenciler şehitliği ziyaret etti

Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı nedeniyle Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Özel Eğitim sınıf öğretmeni Olcay Göçen ve okul yöneticileri ile şehitliğe gelen öğrenciler, şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

15 öğrenci ile şehitliği ziyaret ettiklerini dile getiren Göçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınıf olarak sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Çocuklara milli ve manevi değerleri yerinde öğretmek, bu duyguları pekiştirmek adına bu tür bir etkinlikler yaptıklarını belirten Göçen,"Çocuklara bu vatanın kolay kazanılmadığını, bu uğurda şehitler verildiğini, gazilerimizin olduğunu ve bize bırakılan mirasın ne kadar değerli olduğunu yerinde göstermek istedik. Aynı zamanda çocuklarımıza vatan, millet, bayrak ve ezan kavramlarının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğretmek istedik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer