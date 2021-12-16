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AFYONKARAHİSAR - Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilinde yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilinde yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Boylu'nun (35) kullandığı 35 Z 3276 plakalı otomobil, İmrallı köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İscehisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boylu'nun, Yukarı Çaybelen Köyü İlkokulu Müdürü olduğu öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR - Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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