AFYONKARAHİSAR - Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilinde yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilinde yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Boylu'nun (35) kullandığı 35 Z 3276 plakalı otomobil, İmrallı köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İscehisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Boylu'nun, Yukarı Çaybelen Köyü İlkokulu Müdürü olduğu öğrenildi.