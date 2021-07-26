Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye ceza
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Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye ceza

Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye ceza
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, otomobiliyle drift yapan sürücüye, 11 bin 812 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, otomobiliyle drift yapan sürücüye, 11 bin 812 lira ceza uygulandı.

İlçe Otogarı'nda otomobil ile drift yapan sürücü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen trafik ekipleri, drift yapılan aracın plakasını tespit etti.

Sürücü T.D'ye 11 bin 812 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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