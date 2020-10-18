Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
18.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:07
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası verildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası verildi.
Yakup Şevki Paşa Mahallesi'ndeki kavşakta gece saatlerinde bir otomobilin drift yaptığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.
Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobilin sürücüsü M.T'ye 6 bin 141 lira para cezası kesildi. Ekipler, M.T.'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.
Öte yandan, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere, kavşağa giren otomobil sürücüsünün, kavşakta drift yapması yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz