Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
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Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

18.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:07
Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası verildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası verildi.

Yakup Şevki Paşa Mahallesi'ndeki kavşakta gece saatlerinde bir otomobilin drift yaptığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobilin sürücüsü M.T'ye 6 bin 141 lira para cezası kesildi. Ekipler, M.T.'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.

Öte yandan, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere, kavşağa giren otomobil sürücüsünün, kavşakta drift yapması yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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