Afyonkarahisar'da otomobilin küçük çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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Afyonkarahisar'da otomobilin küçük çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da otomobilin küçük çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Mevlütcan P. (21) idaresindeki 03 BL 398 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Yel'e (10) çarptı.

Kazada, yaklaşık 20 metre ilerde yere düşen çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yel'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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