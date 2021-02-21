Afyonkarahisar'da otomobilin genç kıza çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
21.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:16
Afyonkarahisar'da otomobilin genç kıza çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Afyonkarahisar'da otomobilin genç kıza çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ali Uygur Caddesi'nde, H.Ö. (64) idaresindeki otomobil, yolda akrabalarıyla yürüyen Fikriye G'ye (14) çarptı.
Kazada hafif yaralanan Fikriye G, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anının yansıdığı bir iş yerinin güvenlik kamerasının görüntülerinde ise otomobilin çarpması sonucu genç kızın yere düşmesi yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz