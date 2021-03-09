Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı
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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı

09.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:10
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Ö.A. (20) idaresindeki 20 B 8251 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Raşit Beki'ye (79) çarptı.

Beki, olay yerinde yaşamı yitirdi, otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi hastanesine kaldırılan sürücü Ö.A. tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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