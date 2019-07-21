Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Tevfik Güney idaresindeki 32 AAF 134 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Atlıhisar köyü girişinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sultan Başyiğit'e (71) çarptı.

Kazada, yaşlı kadın ağır yaralandı.

Şuhut Devlet Hastanesinde kaldırılan Başyiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA