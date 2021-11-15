Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobile ateş açılması sonucu 4 kişinin öldüğü olayda yaralanan Yusuf Mercan hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde 9 gündür tedavisi süren 31 yaşındaki Mercan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mercan'ın cenazesinin Çıkrık beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Çıkrık beldesi meydanında 6 Kasım'da İ.K'nin, otomobile silahla ateş açması sonucu kızının boşandığı eşi Yusuf Mercan, dünürleri Mevlüt ve Şefika ile eski damadının kız kardeşi Hatice Mercan ve anneannesi Hanife Mutlu yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan yaşamını yitirmiş, İ.K. "kasten adam öldürmek ve yaralamak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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