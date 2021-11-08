Afyonkarahisar'da otomobildeki 4 kişinin öldüğü silahlı saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobildeki 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Belde merkezinde 6 Kasım'daki saldırıya ilişkin kayıtlarda otomobilin yol ortasında durduğu, başka bir araçtan inen zanlının, Mevlüt Mercan'ın bulunduğu aracın sürücü kapısını açtığı ve kısa süre konuştuğu görülüyor.

Görüntülerin devamında şüphelinin tabancayla ateş etmeye başlaması, yanına gelen kişilere tepki göstermesi, otomobilin diğer kapılarından ve camlarından içeriye doğru ateş açması yer alıyor.

Olay

Çıkrık beldesi meydanında 6 Kasım'da şüpheli İ.K'nin otomobile silahla ateş açması sonucu kızının boşandığı eşi Yusuf Mercan, dünürleri Mevlüt ve Şefika ile eski damadının kız kardeşi Hatice Mercan ve anneannesi Hanife Mutlu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan yaşamını yitirmişti. İ.K. "kasten adam öldürmek ve yaralamak"tan tutuklanmıştı.

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