Afyonkarahisar'da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
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Afyonkarahisar'da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
05.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:40

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hocalar-Sandıklı yolu 43. kilometresindeki Yeşilhisar köyü Çayırlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak iline bağlı Banaz ilçesinden Hocalar ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Yakup A. (25) idaresindeki 16 ZT 129 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan Emin A. 59 ve Osman A. (22) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar Hocalar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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