Afyonkarahisar'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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Afyonkarahisar'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

27.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:04
Afyonkarahisar'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Çoban (40) yönetimindeki 35 GT 812 plakalı otomobil, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesine seyir halindeyken Çobankaya rampası mevkisinde Yasin Öge'nin (43) kullandığı 03 AAY 622 kamyonu sollamak istedi. Bu sırada kamyonun orta şeride geçmesi üzerine telaşlanan Çoban'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı.

Kazada, otomobilde bulunan Ummahan Aytekin (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Çoban ile araçta bulunan Tülin Aytekin (49) ve İbrahim Gezer (38) ağır yaralandı.

Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla getirildikleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü Yasin Öge, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şuhut-Çay ilçe sınırında yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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