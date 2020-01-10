Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

10.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:53

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 70'inci kilometresi Sandıklı Gökçealan köyü yakınlarında yaşandı. Hasan Çakır idaresindeki 03 BR 768 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Haydar Sözen idaresindeki 49 DD 835 plakalı kömür yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Ayhan Kök olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Serap Çakır ise yaralandı. Tır şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Tır şoförünün haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ayhan Kök'ün cenazesi ise Sandıklı Devlet Hastanesini morguna götürüldü.



Kaza anını anlatan tır şoförü Haydar Sözen, "Petrolden çıktım. Hareket halindeydim yavaş olarak normal seyir ediyordum. Bir ses geldi arkama baktım taksi tırın arkasından vurmuş. Her tarafı koparmış. İndim baktım, polisi aradım. Ambulansı aradım başka bir şey yapamadım" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA