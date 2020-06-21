Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: 4 yaralı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarken, 4 kişi ise yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarken, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Isparta yolu 20'nci kilometresi Ağzıkara köyü mevkiinde meydana geldi. Şuhut ilçesi istikametinden Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde bulunan Veli S. idaresindeki 03 AAG 781 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Veli S., (45) Birsel S., (46) İsmihan S., (63) Ayşe P., (55) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve Jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA