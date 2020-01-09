Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

09.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:08
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Murat Özuysal (35) idaresindeki 03 AB 159 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Akören beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Özcan İlhami Aydan (52) hayatını kaybetti. Sürücü Özuysal ile Fikret Karakaş (45) ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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