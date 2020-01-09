Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Murat Özuysal (35) idaresindeki 03 AB 159 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Akören beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Özcan İlhami Aydan (52) hayatını kaybetti. Sürücü Özuysal ile Fikret Karakaş (45) ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.