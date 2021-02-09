Afyonkarahisar'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı
09.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:00
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ataberk Köseoğlu (22) idaresindeki 34 SY 8149 plakalı otomobil, Yarımca köyü yakınlarında, Murat Yiğit'in (47) kullandığı 06 GA 5041 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ayça (39), Aren (5) ve Deniz Arte Köseoğlu (5) yaralandı.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz