Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
25.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:40

Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan Torun (42) idaresindeki 07 ABE 399 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 50. kilometresi Hacıbeyli köyü kavşağında Sami Üye (74) yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Arda Torun (13) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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