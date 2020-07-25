Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
25.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:40
Afyonkarahisar'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan Torun (42) idaresindeki 07 ABE 399 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 50. kilometresi Hacıbeyli köyü kavşağında Sami Üye (74) yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Arda Torun (13) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA