Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

10.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:21
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Şuhut-Akyuva köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Akyuva köyü istikametine doğru seyir halinde olan Burhan T. (17) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile karşı yönden gelen Hayrettin K. (69) yönetimindeki 03 DT 868 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Burhan T. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ve 156 Jandarma'ya verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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