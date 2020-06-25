Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
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Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

25.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:18

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Recep Oruç idaresindeki 03 RG 512 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir çevre yolunda, Murat Uyanıker yönetimindeki 43 LB 506 plakalı kamyonla çarpıştı.

Savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Ayşe, Huriye, Emine ve Recep Oruç yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: AA

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