Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
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Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

23.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:28
Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Kocatürk (28) idaresindeki 07 BLK 71 plakalı otomobil ile Mustafa Özçınar (30) yönetimindeki İl Özel İdaresine ait 03 DC 529 plakalı kamyon köyü Üğderesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Kocatürk ile araçta bulunan Gökhan Hasan Akın (37), Zeynep Kurt (37) ve Yağmur Özenli (18) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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