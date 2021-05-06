Afyonkarahisar'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
S.S. (59) idaresindeki 35 FR 706 plakalı otomobil, Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde A.T'nin kullandığı (34) 03 ACB 602 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.T, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer