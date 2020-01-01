Afyonkarahisar'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

01.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:52

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Oğuz Kurt (25) idaresindeki 03 DU 742 plakalı otomobil, Tren İstasyonu mevkisinde elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü Kurt ile otomobildeki Elfide Satmaz (19) yaralandı. Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Satmaz, yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Kurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA