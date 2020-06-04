Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
04.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:35
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Melih Kayman (19) idaresindeki 03 ZB 649 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Fatih Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü Kayman hayatını kaybetti, araçta bulunan İlayda Gölsel (20), Sultan Işık (19) ile Sultan Karakaya (28) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA