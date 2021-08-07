Afyonkarahisar'da otomobil bariyer ile köprü duvarına çarptı: 4 yaralı
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Afyonkarahisar'da otomobil bariyer ile köprü duvarına çarptı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil bariyer ile köprü duvarına çarptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin bariyer ile köprü duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin bariyer ile köprü duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Serdar Alaattin Aktaş (41) yönetimindeki 03 EF 501 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında bariyer ile köprünün duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Hacer (40), Ceren Şerife (16) ve Alperen Selman Aktaş (10) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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