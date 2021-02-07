Afyonkarahisar'da otomobil at arabasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
07.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:46
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin at arabasına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin at arabasına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Okan Karakuzu (20) idaresindeki 03 KP 131 plakalı otomobil, Bolvadin - Emirdağ kara yolunun 38. kilometresi Belediye Şantiye Kavşağı'nda, Hasan Güçer'in (71) kullandığı at arabasına çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Karakuzu ile Güçer yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güçer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz