Afyonkarahisar'da OSB'deki çalışanlar mobil ekiplerce aşılanıyor

Afyonkarahisar'da kent merkezindeki vatandaşlar ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışanlara, mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Afyonkarahisar'da kent merkezindeki vatandaşlar ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışanlara, mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından aşılama hizmetlerinin daha etkin verilmesi için Zafer Meydanı'nda iki aşı çadırı ile OSB'de bulunan işçilerin aşılanması için de bir merkez kuruldu.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz, OSB'deki aşılama merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlerde aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kovid-19 aşılama çalışmalarının il genelindeki bütün hastaneler ile aile sağlığı merkezlerinde devam ettiğini dile getiren Boz, şöyle konuştu:

"OSB'de bulunan çalışanların aşılanması ve vatandaşların sıra beklemesini en aza indirmek için aşı merkezleri oluşturduk. Buralara gelen vatandaşlarımız randevu almadan aşılarını olabiliyor. Afyonkarahisar'da günde 15 bin doz aşı uygulayabiliyoruz. Bugüne kadar il genelinde 340 bin doz aşı vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Vatandaşlarımız oluşturulan bu aşı merkezlerine mesai saatleri içinde gelerek aşı yaptırabilir."

Zafer Meydanı'nda kurulan çadırlarda ise aşı onayı verilen vatandaşların Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz