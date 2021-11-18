Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 5 gündür sürüyor - Haberler
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Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 5 gündür sürüyor

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 5 gündür sürüyor

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 33 yaşındaki Veli Çebik'in bulunması için çalışmalar 5 gündür devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 33 yaşındaki Veli Çebik'in bulunması için çalışmalar 5 gündür devam ediyor.

Esenli Yaylası'ndaki dünkü arama çalışmalarına, Afad, İl Jandarma Komutanlığı, AKUT, UMKE ekipleri ve yerel halktan oluşan yaklaşık 64 kişi ile 3 iz takip köpeği katıldı.

Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli sınırındaki ormanlık alan ve bölge drone ile tarandı. Karadan ve havadan yapılan çalışmalarda da Çebik'le ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Çebik'i arama çalışmaları, 5'inci gününde de sürdürülüyor.

Olay

Veli Çebik, 14 Kasım'da Antalya'nın Alanya ilçesinden Ali Gümüşok ile gübre almak için Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Avgançik köyündeki Esenli Yaylası'na gelmiş, araca gübre yükleme sırasında verilen molada ihtiyaç gidermek için ormanlık alana gitmişti.

Belirli bir süre sonra Çebik, gelmeyince ve kendisinden haber alınamayınca durum 112'ye bildirilmiş, bölgeye, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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