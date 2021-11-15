Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kaybolan kişi 2 gündür aranıyor - Haberler
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Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kaybolan kişi 2 gündür aranıyor

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kaybolan kişi 2 gündür aranıyor

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan 33 yaşındaki Veli Çebik'in bulunması için çalışma başlatıldı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan 33 yaşındaki Veli Çebik'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çebik, 14 Kasım'da Antalya'nın Alanya ilçesinden Ali Gümüşok ile gübre almak için Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Avgançik köyündeki Esenli Yaylası'na geldi.

Araca gübre yükleme sırasında verilen molada Çebik, ihtiyaç gidermek için ormanlık alana gitti.

Belirli bir süre sonra Çebik, gelmeyince ve kendisinden haber alınamayınca durum 112'ye bildirildi.

Bölgeye, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yöre halkının da desteğiyle iki gündür ormanlık alan ve bölgede, 3 iz takip köpeği ve drone ile arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kaybolan kişi 2 gündür aranıyor

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kaybolan kişi 2 gündür aranıyor

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kaybolan kişi 2 gündür aranıyor

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kaybolan kişi 2 gündür aranıyor

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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