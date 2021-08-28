Afyonkarahisar'da orman yangını
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Afyonkarahisar'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemekraya köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemekraya köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bolvadin ilçesi Kemekraya köyü Sivritepe mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri kürekle yangına ilk müdahaleyi yaparken bölgeye orman işletme şefliğinden ekipler ve çevre belediyelerden itfaiye araçları sevk edildi. Yangının çıktığı bölgedeki çam ağaçlarını köy halkının kendi imkanlarıyla yıllar önce diktiği belirtilirken çok sayıda çam fidanı yangından zarar gördü. Büyük çaba sonrası yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangına ekiplerle birlikte destek veren ve ekiplere zehirlenmeye karşı ayran ikram eden köy halkı, köyün en yüksek tepesine bundan 10-15 yıl önce bu ağaçları hep birlikte diktiklerini belirterek adeta ciğerlerinin yangını belirttiler. Yangına ilişkin jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da orman yangını
Afyonkarahisar'da orman yangını
Afyonkarahisar'da orman yangını
Afyonkarahisar'da orman yangını
Afyonkarahisar'da orman yangını
Afyonkarahisar'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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