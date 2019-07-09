Afyonkarahisar'da orman yangını

Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre; henüz bilinmeyen denenden dolayı ilçe merkezine yakın çıkan yangına Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Eber gölünden helikopterle su takviyesi yapılarak yangına söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü bildirilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA