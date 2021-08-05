Afyonkarahisar'da orman şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınacak
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Afyonkarahisar'da orman şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Afyonkarahisar'da orman şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar Milli İrade Platformu tarafından Antalya ve Muğla'da devam eden orman yangılarında hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Afyonkarahisar Milli İrade Platformu tarafından Antalya ve Muğla'da devam eden orman yangılarında hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Afyonkarahisar'da yarın Cuma namazına müteakip orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak. İmaret Camii'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına tüm Afyonkarahisarlıları davet eden Afyonkarahisar Milli İrade Platformu İl Sorumlusu Mustafa Arslan; "Son dönemde ülkemizin yangın yerine çevrilmeye çalışıldığı süreçte yangınlarla da yalanlarla da ancak kardeşliğimizi önceleyerek baş edebiliriz. Bu sebeple aziz milletimizin her bir ferdine birlik olmaya davet ediyorum. Ayrıca Afyonkarahisarlı hemşirelerimizi 6 Ağustos Cuma İmaret Camii'nde gerçekleştireceğimiz gıyabi cenaze namazı, dua ve basın açıklamasına davet ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da orman şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınacak - Haberler
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