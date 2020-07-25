Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

25.07.2020 04:30 | Son Güncelleme: 25.07.2020 04:34

Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütlü olarak Afyonkarahisar'da kurulan bir paravan reklam şirketi üzerinden "çağrı merkezi" adı altında dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, Afyonkarahisar'da kurulan örgüt içerisinde 850 ile başlayan VOIP hatlar üzerinden müşteri temsilcisi görevini üstlenen şüphelilerin yasa dışı olarak telefonda kendilerini "Google" şirketi çalışanı olarak tanıtarak firmalardan, "reklam kaydı oluşturma" ve "reklam kaydı güncelleme" adı altında mobil ödeme ve banka üzerinden EFT ile para tahsil ettiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Afyonkarahisar'da 16, Hakkari'de 1 adrese düzenlenen operasyonda 4'ü örgüt lideri olduğu değerlendirilen 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde şüphelilerin 36 farklı dolandırıcılık faaliyetinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

İşlemlerin ardından şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünden salıverildi.

Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından zanlılardan 9'u Afyonkarahisar'da, 1'i de Hakkari'de adliyeye sevk edildi.

Örgüt lideri oldukları değerlendirilen U.D. A.D. M.B. Afyonkarahisar'daki sulh ceza hakimliğince, Y.D. ise Hakkari'deki sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken 6 zanlı serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri Dünya
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor Güncel
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı Güncel
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz Dünya
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü Dünya
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan altın yorumu: Almaya devam edeceğim
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara koronavirüs testi yaptıracak! Listede Türkiye de var
Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara koronavirüs testi yaptıracak! Listede Türkiye de var
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi! On binler akın etti
Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki genç boğuldu
Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki genç boğuldu
Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti
Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti
Karabük'ün ardından Bartın'da da bayramlaşma faaliyetleri yasaklandı
Karabük'ün ardından Bartın'da da bayramlaşma faaliyetleri yasaklandı
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Lütfü Türkkan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Selçuk İnan Gökhan Gönül Burak Yılmaz
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Burak Yılmaz
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 04:34:30. #1.15#
title