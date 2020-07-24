Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı
24.07.2020 23:49 | Son Güncelleme: 24.07.2020 23:52

Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütlü olarak Afyonkarahisar'da kurulan bir paravan reklam şirketi üzerinden "çağrı merkezi" adı altında dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, Afyonkarahisar'da kurulan örgüt içerisinde 850 ile başlayan VOIP hatlar üzerinden müşteri temsilcisi görevini üstlenen şüphelilerin yasa dışı olarak telefonda kendilerini "Google" şirketi çalışanı olarak tanıtarak firmalardan, "reklam kaydı oluşturma" ve "reklam kaydı güncelleme" adı altında mobil ödeme ve banka üzerinden EFT ile para tahsil ettiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Afyonkarahisar'da 16, Hakkari'de 1 adrese düzenlenen operasyonda 4'ü örgüt lideri olduğu değerlendirilen 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde şüphelilerin 36 farklı dolandırıcılık faaliyetinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

İşlemlerin ardından şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünden salıverildi.

Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından zanlılardan 9'u Afyonkarahisar'da, 1'i de Hakkari'de adliyeye sevk edildi.

Örgüt lideri oldukları değerlendirilen U.D. A.D. M.B. Afyonkarahisar'daki sulh ceza hakimliğince, Y.D. ise Hakkari'deki sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken 6 zanlı serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Politika
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı Güncel
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Güncel
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı
Dünyada günlük vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Demet Akalın Selçuk Yöntem
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Fatih Terim Gökhan Gönül
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Ayasofya Camii
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 23:53:17. #1.15#
title