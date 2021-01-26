Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 19'u tutuklandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin organize suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar ve İzmir'de düzenlediği operasyonda firari 5 şüpheliden 3'ünü daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 34 oldu. Şüphelilerden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

İşlemleri tamamlanan 33 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu sırada, ellerinde pankart açan Afyonkarahisar Termal Mağdurları Derneği üyeleri de "Bizi mağdur ettiniz cezanızı çekeceksiniz" ve "Adalet önünde hesap vereceksiniz" şeklinde söylemlerde bulundu.

Zanlılardan 19'u çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 14'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, zanlıların 150 milyon liranın üzerinde para aldığı mağdurları dolandırdığı iddia edildi.

"Devletimize, hukuk ve adalete güveniyoruz"

Dernek Başkanı Sevinç Öylü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hak ve hukuk çerçevesinde sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Şüpheliler tarafından mağdur edildiklerini savunan Öylü, "Biz hiçbir zaman gayriyasal yollara başvurmadık. Başvurmayı da düşünmüyoruz. Devletimize, hukuk ve adalete güveniyoruz. Bugün buradaki bu çoğunluk oldukça akıllı, cefakar ve vefakar insanlardır. Bu insanların üzerinden zengin olmaya çalışanlar da mirasyedi konumuna düşmüşlerdir. Gözaltına alınan bu kişiler, zaman içerisinde kazandıkları paralar yetmemiş, gayriyasal yollarla paralarının üzerine para katarak buradaki insanları kullanmışlardır." ifadelerini kullandı.

Öylü, şüphelilerin son bir yıl içerisinde 7 binin üzerindeki mağdurun hesaplarından 50 ila 200 bin lira arasında değişen meblağlarda para aldığını iddia etti.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticilerince kurulduğu öne sürülen organize suç örgütünün önceki yıllarda işletmelerinden satış yaptıkları müşterilerini, devre mülklerinin satılacağı ve kiralanacağı, tapu verileceği, lüks devre mülklere geçiş yapılacağı vaatleriyle kandırılarak para topladıkları iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 4'ü işletme sahibi, 9'u yönetici, 23'ü satış temsilcisi 36 şüphelinin yakalanması için Afyonkarahisar ve İzmir'deki 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 31 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz