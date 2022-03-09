Afyonkarahisar'da öğretmenlere "Büyük Taarruz Ruhunu Anlamak" semineri verildi

Afyonkarahisar'da " Büyük Taarruz'un 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında 100 tarih ve sosyal bilgiler öğretmenine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen " Büyük Taarruz'un Ruhunu Anlamak" seminerine Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Vali Çiçek, Afyonkarahisar için Büyük Taarruz'un 100. yılının çok önemli olduğunu, milli bilincin oluşturulması için tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerine çok büyük görev düştüğünü söyledi.

Öğretmenlerden Büyük Taarruz ile ilgili gittikleri her yerde bir bilgi anlatmalarını isteyen Çiçek, "Hatta ilçe ilçe seminerler verin. Her köye gidin. Oralarda hikayeler anlatın. Çünkü, tarihini bilmeyen bir insanın işi çok zordur. Afyonkarahisar'da da ecdadını ve Büyük Taarruz'da neler yaşandığını bilmeyen hiç kimse kalmasın. Bunu sizlerden talep ediyorum." diye konuştu.

Programda, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da konuşmada yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Şuhut Belediyesinin de destek verdiği seminer, gün boyu devam edecek.