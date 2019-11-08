Afyonkarahisar'da Öğretmenler Kupası Grup Müsabakaları

08.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:55

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler ve Kadınlar Grup Müsabakaları Afyonkarahisar'da düzenlendi. Final karşılaşmasında Kütahya Simavlı erkek öğretmenler kadınlarda ise Eskişehirli öğretmenler birinci oldu.



Afyonkarahisar Tınaztepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 10 ilden öğretmenlerden oluşan voleybol takımları katıldı. Bölge finalinde ise Kütahya'nın Simav ilçesi ile Manisa'ın Salihli ilçesi öğretmenleri karşılaştı. Simavlı öğretmenler, maçı 25 - 15, 25 - 13 ve 25 - 21 skorlarla 3-0 kazandı. Eskişehirli kadın öğretmenler ise, İzmirli öğretmenleri 3-2'lik skorla mağlup ederek büyük finale katılmaya hak kazandı. Karşılaşma sonrası düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA