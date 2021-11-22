Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 2'si polis 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 2'si polis 9 kişi yaralandı.

Eski Çevik Kuvvet kavşağında 03 S 0030 plakalı servis aracı ile polis aracı çarpıştı.

Kazada servisteki 5'i öğrenci 7 kişi ile 2 polis yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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