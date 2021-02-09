Afyonkarahisar'da "odun, talaş satışı" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da sosyal paylaşım sitesinde açılan sahte hesaplarla çok sayıda kişiyi "odun, talaş satışı" bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden sahte hesaplar açarak "odun, talaş satışı" bahanesiyle çok sayıda kişiden 100 bin liranın üzerinde para topladıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla D.Y, K.A, S.A, S.K. ile B.K'yi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz