Afyonkarahisar'da narkotiğin hassas burnu "Zela" emekli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da narkotiğin hassas burnu "Zela" emekli oldu

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da narkotiğin hassas burnu

Afyonkarahisar'da polis ekipleriyle uyuşturucu operasyonlarına katılan 9 yaşındaki narkotik köpeği "Zela", emekli olarak görevini "Bella"ya devretti.

Afyonkarahisar'da polis ekipleriyle uyuşturucu operasyonlarına katılan 9 yaşındaki narkotik köpeği "Zela", emekli olarak görevini "Bella"ya devretti.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Zela, yaşından dolayı emekliye ayrıldı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Kıyaslı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zela'nın 2017 yılından itibaren narkotik şubede hizmet verdiğini belirtti.

Zela'nın bugüne kadar pek çok operasyonda görev aldığını dile getiren Kıyaslı, "Yapmış olduğumuz operasyonlarda, Zela'nın katkılarıyla 243 kilo 861 gram esrar, 83 kilo 147 gram skunk, 45 bin 176 ecstacy hap, 6 kilo 470 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram kokain, 704 gram Afyon sakızı, 725 gram bonzai, 714 gram eroin, 21 LSD, 21 captagon hap yakalanmıştır. Burada Zela'yı emekli ettikten sonra 2 köpek daha şubede hizmet vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kıyaslı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in katkılarıyla da Bella'nın narkotik şubede hizmete başladığını belirterek, "Bella da oldukça başarılı. 6 aydır faaliyette. Köpeklerin eğitim süresi yaklaşık bir yıl sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, zehir tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız devam edecek." diye konuştu.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda

Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda

 Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

 Samuray kılıçlı katil zanlısını komşuları anlattı: Dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyor

Samuray kılıçlı katil zanlısını komşuları anlattı: Dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title