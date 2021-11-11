Afyonkarahisar'da narkotiğin hassas burnu "Zela" emekli oldu

Afyonkarahisar'da polis ekipleriyle uyuşturucu operasyonlarına katılan 9 yaşındaki narkotik köpeği "Zela", emekli olarak görevini "Bella"ya devretti.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Zela, yaşından dolayı emekliye ayrıldı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Kıyaslı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zela'nın 2017 yılından itibaren narkotik şubede hizmet verdiğini belirtti.

Zela'nın bugüne kadar pek çok operasyonda görev aldığını dile getiren Kıyaslı, "Yapmış olduğumuz operasyonlarda, Zela'nın katkılarıyla 243 kilo 861 gram esrar, 83 kilo 147 gram skunk, 45 bin 176 ecstacy hap, 6 kilo 470 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram kokain, 704 gram Afyon sakızı, 725 gram bonzai, 714 gram eroin, 21 LSD, 21 captagon hap yakalanmıştır. Burada Zela'yı emekli ettikten sonra 2 köpek daha şubede hizmet vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kıyaslı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in katkılarıyla da Bella'nın narkotik şubede hizmete başladığını belirterek, "Bella da oldukça başarılı. 6 aydır faaliyette. Köpeklerin eğitim süresi yaklaşık bir yıl sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, zehir tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız devam edecek." diye konuştu.

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