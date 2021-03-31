Afyonkarahisar'da nakdi destekler esnafın hesabına yattı
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Afyonkarahisar'da nakdi destekler esnafın hesabına yattı

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da nakdi destekler esnafın hesabına yattı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla yapılacak olan bin liralık nakdi desteğin, esnafın hesaplarına bugün itibarıyla geçtiği bildirildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla yapılacak olan bin liralık nakdi desteğin, esnafın hesaplarına bugün itibarıyla geçtiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi döneminde zor günler geçiren kahvehane, kıraathane, okul kantini, lokanta, restoran ve köftecilere verilecek bin liralık nakdi destek için başvurular 19 Mart Cuma günü sona erdi.

Belirlenen kriterleri yerine getiren esnafın hesaplarına bugün itibarıyla nakdi destek paraları yatırıldı.

Açıkalamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, belediye olarak her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını ifade etti.

Pandemi döneminde zor bir süreçten geçen kahvehane, kıraathane, okul kantini, lokanta, restoran ve köftecilere belediye olarak destek olduklarını kaydeden Zeybek, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren halkın ve esnafın yanında olduğumuzu söylemiştik. Kovid-19 salgını dolayısıyla sıkıntılı bir dönem yaşayan ve genelge kapsamında faaliyetlerini durduran, kısıtlanan esnafımıza destek olmak istedik. Nakdi destek için belediyemize başvuran ve kriterleri yerine getiren esnafımızın hesaplarına bugün itibariyle paralarını yatırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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